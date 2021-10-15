Игровой смартфон Black Shark 4S Pro появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам геймерских смартфонов Black Shark 4S, Black Shark 4S Pro и Black Shark 4S Gundam Limited Edition, которые оценены от 420, 745 и 545 долларов соответственно. Обе модели оснастили предустановленной ОС Android 11 с оболочкой JoyUI 12.8, 6,67-дюймовым экраном Samsung E4 AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, пиковой яркостью 1300 кд/м2 и двумя зонами, чувствительными к силе нажатия, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, АКБ ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Black Shark 4S получил чипсет Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Старшая модель отличается платформой Snapdragon 888+, 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, а также камерой разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп.