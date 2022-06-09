Игровой смартфон Black Shark 5 вышел в Европе

Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу смартфон Black Shark 5, который уже продается в Китае. В Старом Свете за новинку просят от 550 евро за версию со 128 ГБ флеш-памяти. Для сравнения, в Поднебесной аппарат оценен в 440 долларов за базовый вариант с 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, флеш-памятью UFS 3.1, оперативной памятью LPDDR5, аккумулятором ёмкостью 4650 мАч, поддержкой 120-Вт сверхбыстрой зарядки, выдвижными клавишами с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и предустановленной прошивкой Joy UI 13 на основе ОС Android 12.