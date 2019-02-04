Игровой смартфон Black Shark Skywalker представят этой весной

Xiaomi близится к завершению разработки своего третьего игрового телефона - Black Shark Skywalker.

В социальной сети Weibo директор Wang Teng Thomas рассказал фанатам, что видел новый Black Shark, который полон индивидуальности и очень крут. Новинка будет оснащена Snapdragon 855, не менее 8 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie. Очевидно будут версии с 10 ГБ и с 12 ГБ.

Поскольку первый телефон Black Shark был выпущен еще в апреле, есть большая вероятность, что следующий будет представлен примерно в то же время.