Игровой смартфон Lenovo Legion ориентирован на горизонтальную ориентацию

Будущий игровой телефон Lenovo Legion, первым в мире получит очень быструю зарядку мощностью 90 Вт. В ходе своей рекламной компании производитель продолжает делиться подробностями об устройстве.

В профиле Weibo компании был опубликован еще один короткий тизер, в котором подчеркивается, что телефон предназначен для работы в горизонтальной ориентации. На это уже намекали предыдущие слухи о том, что у Legion будет всплывающая селфи-камера на боковой стороне и камеры расположенные в центре задней панели. Макет пользовательского интерфейса телефона Legion будет иметь дополнительную оптимизацию для ландшафтного режима, при этом меню «Настройки» и его подменю будут открываться с обеих сторон экрана.

Ожидается, что смартфон оснащен флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 865, оперативной памятью LPDDR5, флэш-память UFS 3.0, Wi-Fi 6, экраном с высокой частотой обновления не менее 90 Гц, технологией жидкостного охлаждения и аккумулятором на 4000 мА•ч. Производитель также утверждает, что телефон будет первым, преодолевшим порог в 600 000 на AnTuTu.