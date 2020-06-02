Игровой смартфон Lenovo Legion получит 45-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора China Compulsory Certificate появились сведения о геймерском смартфоне Lenovo Legion, который еще не был представлен официально. Итак, устройство под кодовым наименованием L79031 оснащается зарядным устройством мощностью 45 Вт. Вероятно, фигурировавшая в предыдущих слухах зарядка мощностью 90 Вт потребует покупки отдельного адаптера питания. Также сообщается о топовом восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графическим адаптером Adreno 650 и поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Предыдущие слухи прочили смартфону выдвижную фронтальную камеру, два порта USB Type-C, основную камеру с главным модулем на 64 Мп, экран с частотой обновления 144 Гц и батарею ёмкостью от 4000 до 5000 мАч.