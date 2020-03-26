Игровой смартфон Lenovo Legion с дисплеем на 144 герц

В сеть утекли некоторые подробности игрового смартфона Lenovo Legion.

Согласно слухам, смартфон получит дисплей без отверстий и вырезов для фронтальной камеры. Фронтальная камера получит выезжающий механизм а экран смартфона частоту обновления изображения 144 герц.

За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Основная камера получит три модуля.

Судя по изображениям из китайского патентного бюро CNIPA, смартфон выйдет на рынок в двух расцветках и с необычной прозрачной задней панелью, на которой виднеется LED-подсветка в форме буквы Y.

К сожалению больше информации и дата анонса игрового смартфона Lenovo Legion пока нет.