Игровой смартфон Nubia Red Devil 2 получит 10 ГБ ОЗУ

В сети появились новые подробности об игровом смартфоне Nubia Red Magic второго поколения, который может получить названия Nubia Red Magic 2, Nubia Red Devil Almighty или Nubia Red Devil 2. Если верить источнику, аппарат получит 10 ГБ оперативной памяти, а также системы 3D Sound и 4D Shock. Первая, скорее всего, указывает на объемное звучание, а в случае со второй речь идет о тактильной обратной связи. Аппаратной же основной игрового смартфона должен стать топовый чипсет Snapdragon 845. Дата анонса устройства и его ориентировочная цена пока держатся в секрете.