Игровой смартфон Nubia Red Magic 5S представлен в Европе

Компания ZTE объявила о международном запуске игрового смартфона Nubia Red Magic 5S, который вышел в Китае еще в конце июля. Аппарат уже доступен для предварительных заказов, а 2 сентября его продажи стартуют в странах Европы, Австралии, Гонконге, Индонезии, Израиле, Японии, Кувейте, Макао, Саудовская Аравии, Сингапуре и ОАЭ. Цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти составляет 579 долларов или 579 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется чипсетом Snapdragon 865, 6,65-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, сертификатом TUV Rheinland, частотой обновления 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя составляет 240 Гц, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями 64 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой беспроводной трансляции контента с низкой задержкой, стереодинамиками, поддержкой DTS: X Ultra, 3,5-мм разъемом, емкостными кнопками-триггерами, поддержкой Wi-Fi 6, подэкранным дактилоскопом, двухчастотным GPS, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также обновленной системой охлаждения с вентилятором с частотой вращения 15 000 об/мин.

Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 5S
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