Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 получит 144-Гц экран

Босс компании Nubia Ни Фей заявил, что новый геймерский смартфон Nubia Red Magic 6 получит дисплей с рекордной частотой обновления. Предполагается, что кадровая частота составит 160 Гц. Ранее стало известно, что смартфон получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для мобильных сетей пятого поколения, двухкомпонентный аккумулятор суммарной ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, которая позволяет зарядить батарею до 50% всего за пять минут. Официальный релиз Red Magic 6 состоится 4 марта.

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