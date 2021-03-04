Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 позволяет увеличить объем оперативной памяти

Грядущий игровой смартфон Nubia Red Magic 6 по словам компании, может увеличить объем оперативной памяти благодаря технологии Magic Write 2.0. Эта технология обеспечивает быстрое чтение и запись в хранилище и является частью инструмента Red Magic Arc Reactor призванные повысить производительность устройства. Данная технология позволяет использовать 12 ГБ ОЗУ как виртуальные 18 ГБ. В целом это сделает игровой процесс более плавным, ускорит запуск мобильных игр и сократит время загрузки игр, сообщает производитель.

Из других особенностей, смартфон Nubia Red Magic 6 оснащен OLED-дисплеем с частотой обновления до 165 Гц, последним чипсетом Snapdragon 888 с аккумулятором емкостью 4500 мАч и быстрой зарядкой 120 Вт. Ожидается, что Red Magic 6 будет выпущен в версии Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro.