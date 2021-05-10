Игровой смартфон Nubia Red Magic 6R получит квадрокамеру

В базе данных ведомств Bluetooth SIG и 3C появились сведения об игровом смартфоне Nubia Red Magic 6R, выход которого ожидается в ближайшее время. Смартфону приписывают наличие 6,67-дюймового экрана с разрешением Full HD+, врезанной селфи-камеры разрешением 16 Мп, основной квадрокамеры с главным модулем на 64 Мп, поддержки проводной зарядки мощностью 55 Вт, батареи ёмкостью 4100 мАч, корпуса с размерами 163,04:75,34:8,2 мм и массой 186 г, восьмиядерной платформы с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 встроенной флеш-памяти, поддержки мобильных сетей 5G и предустановленной ОС Android 11. Официальный релиз устройства состоится в ближайшие недели.

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