Игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro получит АКБ на 6000 мАч

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями об игровом смартфоне Nubia Red Magic 8 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит плоский 6,8-дюймовый OLED-дисплей, селфи-камеру на 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, двухэлементный аккумулятор ёмкостью до 6000 мАч, поддержку 165-Вт проводной зарядки, габариты 163,98:76,35:8,9 мм, массу 228 граммов и продвинутую систему охлаждения.