Игровой смартфон Nubia Red Magic 8S Pro готов к глобальному релизу

Компания Nubia продолжает подогревать интерес к международному релизу геймерского смартфона RedMagic 8S Pro+, который уже вышел в Китае. Глобальная презентация запланирована на 18 июля, но уже сейчас пользователи могут получить скидку в 15 долларов, просто подписавшись на новости о смартфоне на официальном сайте производителя.

Напомним, что Red Magic 8S Pro+ оснащается до 24 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ флеш-памяти, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Leading Version с тактовой частотой до 3,36 ГГц, системой охлаждения с вентилятором, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, подэкранным дактилоскопом с определением ЧСС, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Samsung S5KGN5), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 165 Вт быстрой зарядки. Red Magic 8S Pro отличается аккумулятором на 6000 мАч, 80-Вт зарядкой и конфигурациями памяти.