Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars получил 10 ГБ ОЗУ

2018-11-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nubia Red Magic Mars; [173]
Компания ZTE представила геймерский смартфон Nubia Red Magic Mars, который появится в розничной продаже 7 декабря. Новинку оснастили пока еще топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 10 ГБ оперативной памяти LPDDRX4, комбинированной системой охлаждения, игровыми кнопками на корпусе, усилителем и звуковой системой DTS 7.1, 6 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3800 мАч с быстрой зарядкой и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Redmagic OS 1.6. Толщина смартфона равна 9,85 мм, а масса – 193 г. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценен в 388 долларов, вариант на 8/128 ГБ обойдется в 460 долларов, а за топовую вариацию с 10/256 ГБ придется выложить 575 долларов.


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