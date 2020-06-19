Игровой смартфон Nubia RedMagic 5G Lite оценен в $685

Бренд Nubia пополнил ассортимент игровых смартфонов моделью RedMagic 5G Lite, которая получила поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G). Новинку также оснастили 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 12 Мп, тыльной квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и двумя вспомогательными модулями, восьмиядерным процессором Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 620, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 и NFC, аккумулятором на 5100 мАч, зарядкой на 18 Вт и воздушной системой охлаждения. Цена смартфона составляет 685 долларов.

Комментарии и отзывы Nubia RedMagic 5G Lite
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