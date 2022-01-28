Игровой смартфон Nubia Z40 Pro

Nubia Z40 Pro появится в следующем месяце и компания уже во всю пестрит заметными обновлениями производительности. Исполнительный директор ZTE Lv Qianhao поделился некоторыми реальными результатами производительности на Weibo, уделив особое внимание устойчивой производительности.

Телефон будет работать на Snapdragon 8 Gen 1, однако его преимущество заключается в системе охлаждения. Исполнительный директор утверждает, что телефон не будет нагреваться во время требовательной игры Genshin Impact в помещении с температурой 25ºC.

Nubia Z40 Pro, получил прозвище «Морозный дракон». В тизерах упоминается первая в отрасли система, объединяющая графит и трехфазное охлаждение.

Nubia возвращается к классике с 35-мм объективом с яркой диафрагмой f/1.6 и специальным датчиком Sony IMX787. Объектив был разработан, чтобы уменьшить искажение изображения на 35%, собрать на 80% больше света и улучшить четкость изображения в целом. Кроме того, датчик будет иметь всенаправленный автофокус для быстрой и надежной фиксации фокуса — на 70% более надежной.
Комментарии и отзывы Nubia Z40 Pro
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