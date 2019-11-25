Игровой смартфон Razer Phone 2 подешевел до $250

Вышедший больше года назад геймерский смартфон Razer Phone 2 стоил 800 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, однако на данный момент он доступен в сетях Best Buy, Verizon или AT&T за скромные 250 долларов. То есть, за год аппарат подешевел на 550 долларов. Напомним, что Razer Phone 2 оснащается прошлогодним топовым чипсетом Snapdragon 845, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, поддержку Dolby Atmos, двойной камерой, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, защитой от влаги и пыли IP67, а также несколькими геймерскими фишками.