Игровой смартфон Razer Phone 2 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о смартфоне Razer Phone 2. Первые слухи о его существовании появились всего несколько дней назад. Итак, бенчмарк сообщает о топовом чипсете Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 630 с частотой 1,8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и Android 8.1.0 Oreo. Также аппарат засветился в AnTuTu, который подтверждает наличие Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и Android 8.1.0 Oreo. Сообщается о флеш-накопителе на 512 ГБ и дисплее с разрешением 2560:1440 пикселей. Предполагается, что аппарат получит IGZO-дисплей с частотой обновления 120 Гц.