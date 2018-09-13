Игровой смартфон Razer Phone 2

Дисплей имеет формат 16:9, а его разрешение составит 2560 х 1440 пикселей. Специалисты бенчмарка не уверены в наличии у смартфона выреза в верхней части дисплея.Благодаря сетевым инсайдерам, ряд технических параметров гаджета получил широкую известность. Тип центрального процессора не стал сюрпризом для потребителей. Это один из самых мощных чипсетов на сегодняшний день – Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составил 8 ГБ, что было вполне ожидаемо. Но вот флэш-носитель получился довольно объемным – целых 512 ГБ. Смартфон выйдет с установленной операционной системой Android, хотя ее версия не самая последняя – Oreo 8.1. О стоимости смартфона пока неизвестно.