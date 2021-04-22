Игровой смартфон Redmi K40 получит две версии

Компания Redmi опубликовала два новых рендера, посвященных геймерскому смартфону Redmi K40. На этот раз нам рассказывают о выдвижных клавишах, которые выезжают из корпуса и активируют игровой режим. Также сообщается, что нас ждут две версии: стандартный Redmi K40 Gaming Edition и более продвинутый Redmi K40 Gaming Enhanced Edition. К сожалению, последний окажется эксклюзивом для Индии и Китая.

Ранее было объявлены о наличии платформы MediaTek Dimensity 1200, стеклянной задней панели, боковой рамки из металла, тройной тыльной камеры с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки на 67 Вт и экрана AMOLED Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц.