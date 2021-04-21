Игровой смартфон Redmi K40 получит крупную систему охлаждения

Компания Redmi поделилась очередным тизером игрового смартфона Redmi K40 который будет представлен 27 апреля. Согласно тизеру, аппарат получит материалы космического корабля. Также сообщается, что площадь системы охлаждения составит 11 540 мм². Нельзя не отметить и наличие графена в составе платформы MediaTek Dimensity 1200.

Ранее было объявлено о наличии стеклянного стекла, боковой рамки из металла, тройной тыльной камерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки на 67 Вт и экрана AMOLED Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц.