Игровой смартфон Sony Xperia Play 2 показали

Как сообщают сетевые источники, в 2019 году компания Sony представит свой игровой смартфон, пойдя тем самым по пути ASUS, Xiaomi и Nubia. Смартфон под названием Sony Xperia Play 2 будет выполнен в форм-факторе слайдера, как вышедший в 2011 году Sony Ericsson Xperia Play. Новинку оснастят топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти для младшей версии, а также 10 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти для старшей. Что до портативной игровой консоли PS Vita, то в 2019 году будет прекращено ее производство. Скорее всего, Sony прекратит и поддержку этой консоли, сосредоточившись на игровом смартфоне.