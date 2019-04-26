Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Frozen Silver с 8 ГБ ОЗУ будет стоить $520

Компании Xiaomi объявила о том, что новая версия геймерского смартфона Black Shark 2 появится в продаже 28 апреля. Black Shark 2 Frozen Silver можно будет купить на площадках Xiaomi Mall, Black Shark, JD Mall, Xiaomi Youpin и других магазинах. Данная версия отличается серебристой расцветкой, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Ее цена составит примерно 520 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 240 Гц, поддержкой HDR и технологией Magic Press, распознающей до семи уровней силы нажатия, двойной основной камерой на 48 и 12 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, чипсетом Snapdragon 855, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, подэкранным сканером отпечатков пальцев, системой охлаждения с теплоотводной трубкой и пластиной с жидкостным охлаждением, а также ОС Android 9.0 Pie.