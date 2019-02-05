Игровой смартфон Xiaomi Black Shark оценен в 35 тысяч рублей

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark, который вышел в Китае еще в апреле прошлого года, наконец-то добрался до России. Новинку оценили в 34990 рублей. Стоит заметить, что в конце октября Xiaomi представила второе поколение своего игрового смартфона – Black Shark Helo. Он уже продается в Китае по цене от 460 до 605 долларов.

Xiaomi Black Shark оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью в 550 кд/м2, процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 4000 мАч, двойной основной камерой на 12 и 20 Мп с диафрагмой F/1.75, а также 20 Мп фронтальной камерой. Отметим подключаемый фирменный контроллер Xiaomi с аккумулятором, специальную кнопку для высокопроизводительного режима и уникальную систему жидкостного охлаждения.