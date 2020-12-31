Игровой смартфон ZTE RedMagic 5S вышел в России

Компания ZTE Mobile Devices дала старт российским продажам геймерского смартфона RedMagic 5S, который среди прочего может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Цена смартфона составляет 50 тысяч рублей.

Новинка оснащается процессором Snapdragon 865, 6,65-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+, сертификатом TUV Rheinland, частотой обновления 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями 64 Мп с оптической стабилизацией, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой беспроводной трансляции контента с низкой задержкой, стереодинамиками, поддержкой DTS: X Ultra, 3,5-мм разъемом, емкостными кнопками-триггерами, поддержкой Wi-Fi 6, подэкранным дактилоскопом, двухчастотным GPS, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также обновленной системой охлаждения с вентилятором с частотой вращения 15 000 об/мин.