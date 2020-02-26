Игровой смартфон Vivo iQOO 3 с поддержкой 5G

Компания Vivo представила в Индий новый игровой смартфон под названием iQOO 3.

Смартфон Vivo iQOO 3 получил 6.4 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD+. Также на дисплее сверху есть отверстие для фронтальной камеры на 16 Мп.

Работает смартфон iQOO 3 под управлением нового топового смартфона Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128/256 ГБ ПЗУ UFS 3.1.

На задней стороне iQOO 3 разместили четыре модуля основной камеры. Где основной сенсор Sony IMX582 на 48 Мп, широкоугольный объектив на 13 Мп, телеобъектив на 13 Мп и сенсор глубины на 2 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 4440 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт. Также новинка получила: поддержку сети пятого поколения 5G, 4D вибрацию для игр и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Работает смартфон на операционной системе Android 10 с фирменным интерфейсом iQOO UI 1.0.

Цены:

iQOO 3 4G 8/128 ГБ — 515 $

iQOO 3 4G 8/256 ГБ — 556 $

iQOO 3 5G 12/256 ГБ — 626 $

Смартфон Vivo iQOO 3 появиться в продаже с 4 марта в четырех расцветках корпуса.