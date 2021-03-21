Игровой смартфон iQOO Neo 5 5G появился в продаже

Принадлежащий Vivo бренд iQOO выпустил в китайскую продажу смартфон Neo 5 5G, который позиционируется как игровая модель. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 384 доллара, 8/256 ГБ памяти – 415 долларов, а с 12/256 ГБ – 461 доллар.

Напомним, что смартфон оснащается производительной платформой Snapdragon 870, 6,62-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 1000 Гц, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 13 Мп (сверхиширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 4400 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, ОС OriginOS и функцией Multi-Turbo 5.0 для повышения производительности.