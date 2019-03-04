Игровой смартфон iQOO

Смартфон оснастили аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Всего 15 минут подзарядки хватает, чтобы пополнить 50% заряда. За 30 минут можно получить 85%, а на полный заряд уходит 45 минут. При этом в самой доступной версии с 6 ГБ оперативки используется более медленная зарядка на 22,5 Вт.За производительность iQOO отвечает новый восьмиядерный процессор Snapdragon 855. В зависимости от версии объём оперативной памяти составляет от 6 до 12 ГБ, а встроенного накопителя — 128 или 256 ГБ. Для охлаждения такой мощной начинки предусмотрена система с испарительной камерой и тепловыми трубками. Сервис Multi-Turbo, включающий целый набор технологий (AI Turbo, Center Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo и Game Turbo), повышает скорость запуска приложений на 30%, частоту кадров более чем на 70% и автоматически переключается между Wi-Fi и 4G в зависимости от стабильности и скорости для лучшего игрового опыта. О стоимости смартфона пока неизвестно.