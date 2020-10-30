Игровой телефон Lenovo Legion Duel получил прозрачную версию

Lenovo Legion Duel демонстрирует реальные внутренние компоненты устройства.
Телефон Lenovo Legion Duel Gaming был впервые выпущен в августе и стал первым смартфоном в линейке Legion бренда. Lenovo Legion Duel оснащен 6,65-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Телефон стал первой моделью на базе последней флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Он также вмещает аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 90 Вт.
К сожалению цена прозрачной версии еще не объявлена.