Игровой телефон REDMAGIC 7 получил сертификат Bluetooth SIG

Nubia работает над следующей версией своей серии игровых телефонов REDMAGIC 7. Предполагается, что линейка следующего поколения будет предлагать два телефона, а именно REDMAGIC 7 и REDMAGIC 7 Pro. Официальной информации о дате выпуска пока нет, но одно из устройств прошло сертификацию Bluetooth SIG, что намекает на его скорый запуск. REDMAGIC 7 появился на сайте сертификации Bluetooth SIG под номером модели NX679J, что подтверждает его наименование. В списке особо не упоминается о телефоне, кроме того, что он поддерживает последний стандарт Bluetooth 5.2 и 5G.

Известно что nubia всегда придерживается новейших и лучших продуктов Qualcomm для своей серии REDMAGIC. В конце концов, это серия, ориентированная на геймеров. Поэтому весьма вероятно, что REDMAGIC 7 будет оснащен готовящимся к выпуску чипом Snapdragon 8 Gen1. Чип является флагманом и будет производиться по 4-нм техпроцессу. Сообщается, что он будет содержать 1 ядро ​​Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц + 3 ядра 2,50 ГГц + 4 ядра 1,79 ГГц и будет работать в паре с графическим процессором Adreno 780. REDMAGIC 7, вероятно будет оснащен OLED дисплеем с частотой 165 Гц и 16 ГБ оперативной памяти.
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