Игровой телефон REDMAGIC 7 получил сертификат Bluetooth SIG

Известно что nubia всегда придерживается новейших и лучших продуктов Qualcomm для своей серии REDMAGIC. В конце концов, это серия, ориентированная на геймеров. Поэтому весьма вероятно, что REDMAGIC 7 будет оснащен готовящимся к выпуску чипом Snapdragon 8 Gen1. Чип является флагманом и будет производиться по 4-нм техпроцессу. Сообщается, что он будет содержать 1 ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3,0 ГГц + 3 ядра 2,50 ГГц + 4 ядра 1,79 ГГц и будет работать в паре с графическим процессором Adreno 780. REDMAGIC 7, вероятно будет оснащен OLED дисплеем с частотой 165 Гц и 16 ГБ оперативной памяти.