Logitech выпустила доступную мышку G305 X Superlight

Сегодня компания Logitech представила игровую мышь G305 X Superlight — обновлённую версию одной из самых популярных беспроводных моделей начального уровня. Новинка стала значительно легче предшественника, получила современную аппаратную платформу и при этом сохранила сравнительно доступную цену на уровне 80 долларов. Оригинальная G305 считалась довольно тяжёлой по современным меркам игровых мышей, поскольку использовала сменную батарейку формата AA. В новой G305 X Superlight компания Logitech перешла на встроенный аккумулятор, благодаря чему вес устройства удалось снизить до 59 грамм. Кроме того, на корпусе появились открытые винты — по словам компании, такое решение упрощает разборку и ремонт мыши, что должно положительно сказаться на сроке её службы.

Внутри установлен новый сенсор HERO, поддерживающий чувствительность до 44000 DPI — он способен отслеживать движение со скоростью до 678 дюймов в секунду и выдерживает ускорение свыше 40G. При этом стандартная частота опроса составляет 1000 Гц при использовании комплектного USB Type-A-приёмника. Но для пользователей, которым требуется минимальная задержка ввода, предусмотрена совместимость с отдельным приёмником Logitech PRO Wireless Receiver. С ним частота опроса увеличивается до 8000 Гц. Ещё модель поддерживает сразу три режима подключения — фирменную беспроводную технологию Lightspeed 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное соединение через USB Type-C. Звучит весьма неплохо.
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