Logitech представила мышку Mobi Fold

Компания Logitech официально представила новую ультрапортативную мышь для путешествий под названием Mobi Fold. Как следует из названия, Mobi Fold получила складную конструкцию — устройство можно сложить пополам с помощью шарнира, способного отклоняться примерно на 130 градусов. Это не самая лёгкая и не самая доступная модель Logitech, однако она является одной из самых компактных в ассортименте компании и может стать удобной альтернативой тачпаду ноутбука, если пользователь готов привыкнуть к необычной эргономике.

По внешнему виду Mobi Fold напоминает другие складные устройства, включая мышь Surface Arc от Microsoft. Однако если решение Microsoft складывается в абсолютно плоскую форму, что упрощает переноску в кармане или сумке, новинка Logitech больше похожа на раскладной мобильный телефон. Также стоит сказать, что по словам Logitech, шарнир прошёл испытания и рассчитан примерно на 15 лет ежедневного использования. Шарнир и большая часть корпуса покрыты силиконовым материалом, который улучшает сцепление с рукой и обеспечивает дополнительную защиту при случайных падениях. В области шарнира используется складчатая структура, которая растягивается при складывании мыши, поэтому риск защемить пальцы отсутствует. Правда, эргономика, безусловно, спорная — к этой мышке точно придётся привыкать, потому что её форма не заточена под ладонь пользователя. С другой стороны, аналогов на рынке практически нет — это важный бонус.
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