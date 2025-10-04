Rapoo M500 Silent обзор беспроводной мышки для работы и учебы

Компактная мышка Rapoo M500 Silent поддерживает два варианта беспроводного соединения, через передатчик и по Bluetooth. Установленный в него сенсор обеспечивает высокую точность и плавное скольжение, а также предусмотрена возможность смены его чувствительности нажатием на кнопку.

Rapoo M500 Silent обзор

Комплектация

Rapoo M500 Silent комплектация

Пластиковый блистер с подложкой. Комплект включает две АА-батарейки, передатчик, руководство пользователя.

Rapoo M500 Silent комплектация

Внешний вид

Мышка доступна в нескольких вариантах расцветки корпуса. Среди ни есть интересные, как пример та что у нас на снимках.

Rapoo M500 Silent внешний вид

Корпус мышки рассчитан под правую руку. Слева углубление и текстурное покрытие для лучшего сцепления. На границе перехода в спинку две дополнительные клавиши – ВПЕРЕД и НАЗАД.

Rapoo M500 Silent внешний вид

Периметр корпуса закруглен. Спинка у мышки с матовой текстурой, практично – не загрязняется следами пальцев и нет проблем со сцеплением. Поддерживает разные типы хвата.

Rapoo M500 Silent внешний вид

Между основными клавишами колесико прокрутки с насечками. Вращается с тактильными отсечками. За кнопкой находится кнопка переключения чувствительности сенсора.

Rapoo M500 Silent внешний вид

На основании Rapoo M500 Silent три ножки скольжения. Кнопка проведения подключения, механический тумблер, окошко сенсора.

Rapoo M500 Silent внешний вид

Под крышкой отсек для установки двух АА-батареек, доступен отсек для хранения передатчика.

Rapoo M500 Silent внешний вид

Тесты

Мышка оснащена сенсором с чувствительностью от 600 до 1600 DPI. Для него доступно пять предустановленных профилей, помимо минимального и максимального, может работать на отметках 800, 1000 и 1300 DPI. Работал точно, курсор не дрожит, движения контролируемы. Частота опроса сенсора 125 Гц.

Rapoo M500 Silent тесты

Совместима с разными операционными системами и устройствами. Можно подключить через комплектный передатчик на радиочастоте 2.4 ГГц. Помимо этого есть Bluetooth. Работала связь стабильно, ощутимых задержек в передаче сигнала нет.

Rapoo M500 Silent тесты

Итоги

Rapoo M500 Silent – беспроводная мышка для работы с двумя вариантами соединения, длительным временем автономной работы, регулируемой чувствительностью сенсора.
Обзор Rapoo M300 Silent. Беспроводная мышка для работы и уче…
Компактная и легкая мышка Rapoo M300 Silent поддерживает два варианта беспроводного соединения и может эк…
Представлена игровая мышь Corsair SABRE v2 PRO…
Компания Corsair объявила о выпуске беспроводной игровой мыши SABRE v2 PRO, одной из особенностей которой…
Обзор RAPOO 1620. Доступная беспроводная мышка для работы…
Беспроводная мышка RAPOO 1620 выполнена в эргономичном корпусе и поддерживает интеллектуальное управление…
Razer представила мышку DeathAdder V4 Pro…
Вчера компания Razer официально представила свою новую геймерскую мышь DeathAdder V4 Pro стоимостью 169,9…
Logitech выпустила уникальную мышку Pro X2 Superstrike…
Сегодня компания Logitech официально представила свою следующую флагманскую беспроводную игровую мышь Pro…
Rapoo M500 Silent обзор беспроводной мышки для работы и учеб…
Компактная мышка Rapoo M500 Silent поддерживает два варианта беспроводного соединения, через передатчик и…
Представлена игровая мышь Razer DeathAdder V4 Pro …
Компания Razer объявила о выходе беспроводной мыши DeathAdder V4 Pro, которая получила обновлённую технол…
Обзор RAPOO VT960PRO. Беспроводная игровая мышка с экраном…
Изучаемая сегодня игровая мышка RAPOO VT960PRO делает заявку на топовый уровень, предлагая в металлическо…
Обзор Rapoo V10S, V10C, V10L. Мягкие коврики для мышкиОбзор Rapoo V10S, V10C, V10L. Мягкие коврики для мышки
Обзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка с 8000 ГцОбзор Rapoo VT1 PRO MAX. Топовая беспроводная игровая мышка с 8000 Гц
Беспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 SilentБеспроводная мышка для Macbook, mac mini и iPad. Обзор Rapoo M700 Silent
Обзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офисаОбзор Rapoo M160 Silent. Недорогая беспроводная мышка для офиса
Обзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G995. Игровая мышка с макросами и подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor