Rapoo M500 Silent обзор беспроводной мышки для работы и учебы

Пластиковый блистер с подложкой. Комплект включает две АА-батарейки, передатчик, руководство пользователя.
Корпус мышки рассчитан под правую руку. Слева углубление и текстурное покрытие для лучшего сцепления. На границе перехода в спинку две дополнительные клавиши – ВПЕРЕД и НАЗАД.
Периметр корпуса закруглен. Спинка у мышки с матовой текстурой, практично – не загрязняется следами пальцев и нет проблем со сцеплением. Поддерживает разные типы хвата.
Между основными клавишами колесико прокрутки с насечками. Вращается с тактильными отсечками. За кнопкой находится кнопка переключения чувствительности сенсора.
На основании Rapoo M500 Silent три ножки скольжения. Кнопка проведения подключения, механический тумблер, окошко сенсора.
Под крышкой отсек для установки двух АА-батареек, доступен отсек для хранения передатчика.
Совместима с разными операционными системами и устройствами. Можно подключить через комплектный передатчик на радиочастоте 2.4 ГГц. Помимо этого есть Bluetooth. Работала связь стабильно, ощутимых задержек в передаче сигнала нет.