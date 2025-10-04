Rapoo M500 Silent обзор беспроводной мышки для работы и учебы

Компактная мышка Rapoo M500 Silent поддерживает два варианта беспроводного соединения, через передатчик и по Bluetooth. Установленный в него сенсор обеспечивает высокую точность и плавное скольжение, а также предусмотрена возможность смены его чувствительности нажатием на кнопку.

Комплектация

Пластиковый блистер с подложкой. Комплект включает две АА-батарейки, передатчик, руководство пользователя.

Внешний вид

Мышка доступна в нескольких вариантах расцветки корпуса. Среди ни есть интересные, как пример та что у нас на снимках.

Корпус мышки рассчитан под правую руку. Слева углубление и текстурное покрытие для лучшего сцепления. На границе перехода в спинку две дополнительные клавиши – ВПЕРЕД и НАЗАД.

Периметр корпуса закруглен. Спинка у мышки с матовой текстурой, практично – не загрязняется следами пальцев и нет проблем со сцеплением. Поддерживает разные типы хвата.

Между основными клавишами колесико прокрутки с насечками. Вращается с тактильными отсечками. За кнопкой находится кнопка переключения чувствительности сенсора.

На основании Rapoo M500 Silent три ножки скольжения. Кнопка проведения подключения, механический тумблер, окошко сенсора.

Под крышкой отсек для установки двух АА-батареек, доступен отсек для хранения передатчика.

Тесты

Мышка оснащена сенсором с чувствительностью от 600 до 1600 DPI. Для него доступно пять предустановленных профилей, помимо минимального и максимального, может работать на отметках 800, 1000 и 1300 DPI. Работал точно, курсор не дрожит, движения контролируемы. Частота опроса сенсора 125 Гц.

Совместима с разными операционными системами и устройствами. Можно подключить через комплектный передатчик на радиочастоте 2.4 ГГц. Помимо этого есть Bluetooth. Работала связь стабильно, ощутимых задержек в передаче сигнала нет.

Итоги

Rapoo M500 Silent – беспроводная мышка для работы с двумя вариантами соединения, длительным временем автономной работы, регулируемой чувствительностью сенсора.