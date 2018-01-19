Iiyama ProLite XB2779QQS-S1 с 5К разрешением

Официально представлен монитор Iiyama ProLite XB2779QQS-S1, который порадует в первую очередь тех, кто сразу не полюбил iMac и его фишку с 5К дисплеем. Ведь, помимо iMac нового поколения на рынке мониторов данного типа просто нет и если вы захотите что-то подобное подобрать, то не получится. Теперь вот есть монитор Iiyama ProLite XB2779QQS-S1, который тоже с 5К разрешением, он смотрится весьма странно и есть ощущение, что дизайн со старого iMac скопировали, но во всем остальном это хороший продукт с шикарными характеристиками и возможностями. Осталось только узнать на него стоимость, так как пока что производитель ничего не говорит об этом. С другой стороны, нужно понимать, что монитор такого типа дешевым просто не может быть, там одна матрица стоит громадных денег, не говоря уже о других деталях.