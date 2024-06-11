Илон Макс пообещал запретить сотрудникам работать на macOS 15

Вчера в рамках мероприятия WWDC 2024 представители компании Apple рассказали, что в новой версии операционной системы macOS 15 будет реализована система искусственного интеллекта на уровне системы. Это значит, что искусственный интеллект не будет представлен в формате внешнего приложения или какой-то интеграции в софт — технология будет нативно вписана в код операционной системы для выполнения различных действий. И это, конечно, круто, но есть и обратная сторона — на презентации представители компании заявили, что ИИ будет обучаться на действиях и данных пользователя, чтобы давать персонализированные советы, подсказки и различного рода контент генеративного характера. То есть ИИ будет обучаться на вас, чтобы лучше потом вам же и помогать.

При этом сама компания Apple говорит о том, что все действия по обучению будут происходить локально на компьютере или смартфоне, а не отправляться на серверы, вот только пользователи в это верят с трудом. Всё же компанию Apple уже неоднократно уличали в том, что она задействует данные пользователей для своих целей. В результате Илон Маск спустя час после презентации заявил, что запретит сотрудникам своей компании использовать технику Apple, потому что их система и алгоритмы будут собирать данные о пользователе, передавать всё это в облако для обучения своих нейросетей, а значит, туда могут попасть и конфиденциальные данные, которые явно никто не желает разглашать. Звучит на самом деле достаточно логично.
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