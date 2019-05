In Win 928 для фанатов больших корпусов

В последнее время пользователи стали часто жаловаться на то, что их компьютер слишком маленький, чтобы уместить внутри все необходимые элементы. Если у вас есть такие же проблемы, то самое время посмотреть на корпус In Win 928. Его совсем скоро планируют отправить в продажу и это настолько большой корпус, что в него влезет абсолютно все. Любая видеокарта, любая система охлаждения, любая материнская плата и все в этом духе. Вам нужно лишь подобрать красивые комплектующие и можно смело покупать In Win 928, ведь он выглядит очень круто, дорого и надежно. Пока что у нас нет информации о стоимости данной модели, но нужно учитывать, что In Win является дорогим брендом и доступной эта модель точно не будет. Но, денег своих корпус точно стоит.