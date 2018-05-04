In Win A1 стоит слишком дорого

2018-05-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - In Win A1; [58]
Стоит отметить, что корпуса In Win всегда были дорогими, при том не всегда понятно, почему именно они стоят таких больших денег. Да, некоторые модели выглядят интересно, но во всем остальном — я не понимаю откуда такие цены. Вот анонсировали компактный корпус In Win A1, который подойдет для каких-то рабочих станций или офисных компьютеров в студиях. Стильно выглядит, имеется подсветка подставки, но в остальном это вполне обычный вариант, который не создает впечатления нереально крутого устройства. Что самое интересное — стоимость составляет 130 долларов, для России — все 150 баксов. Это стоимость неплохого такого корпуса от Corsair с подсветкой или от AeroCool с крутым стеклом и прочими бонусами. Напишите в комментарии свое мнение — купили бы вы себе такой вариант корпуса или нет. За такие то деньги.


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