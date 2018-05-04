In Win A1 стоит слишком дорого

Стоит отметить, что корпуса In Win всегда были дорогими, при том не всегда понятно, почему именно они стоят таких больших денег. Да, некоторые модели выглядят интересно, но во всем остальном — я не понимаю откуда такие цены. Вот анонсировали компактный корпус In Win A1, который подойдет для каких-то рабочих станций или офисных компьютеров в студиях. Стильно выглядит, имеется подсветка подставки, но в остальном это вполне обычный вариант, который не создает впечатления нереально крутого устройства. Что самое интересное — стоимость составляет 130 долларов, для России — все 150 баксов. Это стоимость неплохого такого корпуса от Corsair с подсветкой или от AeroCool с крутым стеклом и прочими бонусами. Напишите в комментарии свое мнение — купили бы вы себе такой вариант корпуса или нет. За такие то деньги.