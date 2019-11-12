In Win представила игровой корпус 925

В Win представили корпус 925 с уникальным дизайном, который размещает три 120-мм вентилятора сзади, чтобы соответствовать трем 120-мм впускным вентиляторам спереди. С его помощью корпус достигает сбалансированного давления воздуха. Левая и правая боковые панели изготовлены из тонированного закаленного стекла.

In Win 925 поддерживает материнские платы E-ATX (или меньше), видеокарты длиной до 42 см, процессорные кулеры до 20 см в высоту. В нижнем отсеке есть место для блока питания длиной до 20 см. также пользователи смогут задействовать до четырёх 3,5-дюймовых накопителей и до трёх накопителей формата 2,5 дюйма.

Корпус имеет размеры 570 мм x 280 мм x 608 мм (В x Ш x Г), вес корпуса составляет 17,8 кг. На передней панели включает разъемы USB 3.1 типа C, два разъема USB 3.1 типа A и разъемы HDA.

Цена и доступность:

In Win 925 будет доступный в конце ноября, по цене 499 €.