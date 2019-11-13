InWin представила корпус для геймеров и энтузиастов

InWin презентовал корпус 925, который, предназначен для геймеров и энтузиастов. Новый корпус Inwin 925 состоит из одного изогнутого куска алюминия толщиной 4 мм. Боковые стенки изготовлены из стекла толщиной 3 мм. InWin 925 поддерживает материнские платы до формата E-ATX.

Максимальная длина видеокарты до 420 мм. В корпусе можно установить до 9 вентиляторов, а также два радиатора 360 мм. Максимальная высота процессорного кулера составляет 200 мм.

На передней панели расположены USB - C и USB - A, аудио-разъем 3.5 мм, а также кнопка питания. Стоимость корпуса около 500 евро. InWin 925 будет доступен с конца ноября 2019.