InWin представила корпусы A1 PLUS и 103 Phantom Gaming Edition

Компания InWin представила два новых корпуса, разработанных в сотрудничестве с ASRock Phantom Gaming Alliance: 103 Phantom Gaming Edition и A1 PLUS Phantom Gaming Edition. Обе модели вмещают в себя материнские платы типоразмера ATX и Mini-ITX.

Модель 103 Phantom Gaming Edition оснащена боковой панелью из закалённого стекла толщиной 3 мм, а также серыми и красными акцентами на передней панели. Блок питания крепится сверху, что обеспечивает лучшее управление кабелями и охлаждение графического процессора, поскольку воздух из нижних вентиляторов беспрепятственно достигает системы сверху для её охлаждения. В целом, данный корпус обеспечит отличное охлаждение и прекрасную видимость внутренних компонентов.

В свою очередь, A1 PLUS подходит для сборки ПК небольшого форм-фактора. Новинка сочетает в себе такие материалы, как закалённое стекло и прочная сталь, а также культовые шестиугольные вентиляционные отверстия InWin. Благодаря продуманному дизайну, корпус легко уместит в себе самые мощные компоненты. Имеется предварительно установленный блок питания 80 PLUS Gold мощностью 650 Вт. А в верхнюю часть корпуса установлено беспроводное зарядное устройство Qi.