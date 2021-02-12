Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62

Индийский магазин Flipkart раскрыл дизайн и основные характеристики смартфона Samsung Galaxy F62, официальная презентация которого состоится уже 15 февраля. Итак, аппарат получит фирменную восьмиядерную платформу Exynos 9825, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт, 6,7-дюймовый экран S-AMOLED+ с разрешением Full HD+, боковой дактилоскоп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11 с надстройкой One UI 3.1, врезанную в дисплей одинарную фронтальную камеру разрешением 32 Мп и тыльную квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Ориентировочная цена смартфона составляет 340 долларов.