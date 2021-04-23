Индийская цена Xiaomi Mi 11 Ultra оказалась ниже ожидаемой

Недавно топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra вышел за пределы Китая – первой страной стала Малайзия. Сегодня новинку официально представили в Индии – версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в 70 тысяч рупий (около 935 долларов). Ранее предполагалось, что цена флагмана окажется чуть выше – особенно на фоне 1200 евро, которые за смартфон просят в Европе. Оригинал обзора: https://megaobzor.com/Xiaomi-Mi-11-Ultra-vihodit-za-predeli-Kitaja.html

Напомним, что смартфон оснащается крупным блоком тыльной камеры с главным датчиком Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп (сенсор Sony IMX586) и 48 Мп модулем на датчике Sony IMX586 с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизации, дополнительным экраном на задней панели, 6,81-дюймовым дисплеем AMOLED Samsung E4 с разрешением 3200:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 1550 кд/м2, 10-битной глубиной цвета и поддержкой HDR10+ и топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888.