Индийская версия Poco X3 получила АКБ на 6000 мАч

Компания Xiaomi представила в Индии смартфон Poco X3, который несколько отличается от глобальной версии Poco X3 NFC. Здесь используется аккумулятор ёмкостью 6000 мАч вместо 5160 мАч и версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Версия с 6 ГБ/64 ГБ памяти оценена в 230 долларов, вариант с 6 ГБ/128 ГБ – 250 долларов, а та самая топовая версия с 8 ГБ/128 ГБ стоит 270 долларов.

Смартфон также оснащается чипсетом Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, врезанной в экран фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX682), 13 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, симметричным разъемом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников, стереодинамиками, степенью защиты IP53, боковым дактилоскопом и модулем NFC.