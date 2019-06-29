Индийская версия Redmi 7A получит порт USB-C?

Как известно, бюджетный смартфон Redmi 7A скоро появится на индийском рынке. Нас это не должно сильно волновать, однако сегодня стало известно, что версия для Индии будет отличаться от китайской. Якобы аппарат получит какую-то особенность, которой не может похвастаться ни один смартфон в категории до 290 долларов. Сразу несколько источников предположили, что речь врдя ли идет о другом дисплее или процессоре, а потому это может быть порт USB-C. Правда, данный порт можно встретить в смартфонах и за 200 долларов. В общем, скоро узнаем.

Напомним, что аппарат оснащается 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц и графикой Adreno 505, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой, 5 Мп фронтальной камерой, защитой от брызг, модулям Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, FM-тюнер, 3,5-мм разъем, гибридным слотом для SD-карты, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Размеры устройства равны 146,30:70,41:9,55 мм, а масса – 150 граммам.