Индия хочет переманить сборку iPhone из Китая

Индия уже занимает второе место в мире по объёмам выпуска смартфонов, но Китай пока остаётся далеко впереди. Тем не менее, за последние шесть лет объём производства электроники в Индии вырос более чем в два раза, достигнув отметки в 115 миллиардов долларов в 2024 году. Теперь страна намерена воспользоваться торговыми трениями между США и Китаем, чтобы укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок. По данным Reuters, сложная тарифная система Индии часто рассматривается как фактор, мешающий эффективному локальному производству, но отмена пошлин может стать шагом к упрощению этих процессов, что позволит Apple, Xiaomi и другим компаниям активнее переносить производство из Китая в Индию. Это важный шаг для страны, который может в будущем изменить рынок.