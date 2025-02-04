Индия хочет переманить сборку iPhone из Китая

На протяжении многих лет ходили разговоры о том, что Apple стремится снизить зависимость от Китая в производстве iPhone, а Индия может стать новой фабрикой гиганта из Купертино. И несмотря на то, что компания постепенно увеличивает объёмы сборки iPhone в Индии, Китай по-прежнему остаётся главным производственным центром для производителя на данный момент. Однако этот разрыв может сократиться — Индия недавно отменила ввозные пошлины на ряд ключевых компонентов для производства мобильных устройств, включая печатные платы, компоненты модулей камер и USB-кабели. Этот шаг направлен на развитие локального производства смартфонов и, по всей видимости, принесёт выгоду компаниям вроде Apple и Xiaomi.

Индия уже занимает второе место в мире по объёмам выпуска смартфонов, но Китай пока остаётся далеко впереди. Тем не менее, за последние шесть лет объём производства электроники в Индии вырос более чем в два раза, достигнув отметки в 115 миллиардов долларов в 2024 году. Теперь страна намерена воспользоваться торговыми трениями между США и Китаем, чтобы укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок. По данным Reuters, сложная тарифная система Индии часто рассматривается как фактор, мешающий эффективному локальному производству, но отмена пошлин может стать шагом к упрощению этих процессов, что позволит Apple, Xiaomi и другим компаниям активнее переносить производство из Китая в Индию. Это важный шаг для страны, который может в будущем изменить рынок.