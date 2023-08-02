Infinix GT 10 Pro оценен в 250 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью GT 10 Pro, одной из особенностей которой стала прозрачная тыльная панель с подсветкой и фотохромными элементами в светлой версии. Новинка также характеризуется 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 8050 (650 тысяч баллов в AnTuTu 9), 6,67-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, сенсором с частотой 360 Гц, ШИМ 1920 Гц и пиковой яркостью 900 кд/м2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 45-Вт зарядки, стереодинамиками, 3,5-мм гнездом для наушников и основной камерой с главным модулем на 108 Мп. Цена смартфона составляет 250 долларов.

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