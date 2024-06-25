Infinix GT 20 Pro оценили в 42 тысячи рублей

Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон GT 20 Pro, который оценен в 42 и 40 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. При этом до 9 июля новинка будет доступна со скидкой в 5 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,68-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления144 Гц, ШИМ-регулировкой 2340 Гц и яркостью до 1300 нит, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, ОЗУ стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, RGB-подсветкой на тыльной панели, стереодинамиками, модемом 5G, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также защитой от пыли и влаги (IP54).
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