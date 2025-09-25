Infinix HOT 60 Pro+ оценили в 18 тысяч рублей

В российской продаже появились смартфоны Infinix HOT 60 Pro+ и HOT 60 Pro, которые оценены в 18 и 15 тысяч рублей соответственно за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. При этом младшая модель также доступна в версии 8/128 ГБ памяти за 13 тысяч рублей.

Напомним, что Infinix Infinix Hot 60 Pro+ имеет в своем оснащении рекордно тонкий (5,95 мм) корпус массой 155 граммов, 6,78-дюймовый 3D-изогнутый экран AMOLED с разрешением 1.5K, переменной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, встроенную память UFS 2.2, аккумулятор ёмкостью 5160 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX882, селфи-камеру разрешением 13 Мп и защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65.