Infinix HOT 60 Pro+ оценили в 18 тысяч рублей

В российской продаже появились смартфоны Infinix HOT 60 Pro+ и HOT 60 Pro, которые оценены в 18 и 15 тысяч рублей соответственно за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. При этом младшая модель также доступна в версии 8/128 ГБ памяти за 13 тысяч рублей.

Напомним, что Infinix Infinix Hot 60 Pro+ имеет в своем оснащении рекордно тонкий (5,95 мм) корпус массой 155 граммов, 6,78-дюймовый 3D-изогнутый экран AMOLED с разрешением 1.5K, переменной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G200 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, встроенную память UFS 2.2, аккумулятор ёмкостью 5160 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 10 Вт, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX882, селфи-камеру разрешением 13 Мп и защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65.
Официально: TECNO Pova Slim 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 4 сентября в Индии будет представлен смартфон Pova Slim 5G. Сам производител…
Insta360 представила новый стабилизатор Flow 2…
Компания Insta360 анонсировала новое поколение своего доступного стабилизатора для смартфонов — Flow 2. Э…
Официально: Samsung Galaxy S25 FE готов к выходу…
Компания Samsung объявила, что её следующая презентация Galaxy Event пройдет 4 сентября. Производитель по…
Официально: Vivo T4 Pro представят 26 августа…
Компания Vivo объявила, что официально презентация смартфона T4 Pro состоится в Индии уже 26 августа. Апп…
Смартфон POCO M7 засветился в сети …
В базе данных сертификационного ведомства TDRA (ОАЭ) обнаружилось упоминание о смартфоне POCO M7, который…
Samsung получит увеличенный дисплей Galaxy S26 Ultra…
Смартфон Galaxy S25 Ultra сразу на момент релиза привлёк к себе море внимания благодаря увеличенному экра…
Представлен смартфон Xiaomi 15T…
Компания Xiaomi объявила о выпуске субфлагманского смартфона Xiaomi 15T, который оценен на европейском ры…
Apple решила не выпускать iPhone 18…
В 2026 году Apple внесёт серьёзные изменения в свою линейку iPhone — по данным свежего отчёта, компания с…
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor