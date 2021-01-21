Infinix Hot 10 Play официально представлен

Сегодня после множества утечек Infinix наконец-то анонсировала Hot 10 Play. Устройство, стоимость которого начинается от 90 долларов, имеет сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 6000 мАч, двойную камеру и многое другое. Компания Infinix анонсировала телефон Hot 10 Play в Пакистане и на Филиппинах. Устройство имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного пространства для хранения контента. За эту комплектацию производитель запросил 106 долларов. Местные жители уже могут заказать смартфон и получить его 23 января. Более того, есть информация, что смартфоны по предзаказу будут продавать за 79 долларов в качестве бонуса. Конечно, это далеко не флагманский продукт и у него есть тонна недостатков, но за эти деньги это не страшно.