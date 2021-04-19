Infinix Hot 10 Play получил батарею на 6000 мАч

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 10 Play, которая оценена в Индии в 113 долларов. Новинку оснастили 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1640 пикселей и соотношением сторон 20.5:9, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, тройной основной камерой с главным модулем разрешение 13 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, GPS, портом USB-C, 3,5 мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 10 с прошивкой XOS 7.

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